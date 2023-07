MATHECO – TOUT EST NORMAL 2 Rue de la République Yutz, 17 mai 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Pas besoin d’être très vieux pour avoir vécu de nombreuses expériences, Guillaume le sait bien. Rire du monde qui l’entoure est sans doute ce qui le caractérise le mieux. De son quotidien de jeune, aux difficultés du monde réel, à coups de punchlines et d’analyses pertinentes, tout y passe.

Avec sa plume avisée et son caractère bien trempé, Guillaume passe en revu notre quotidien si banal et pourtant si délirant, un quotidien où TOUT EST NORMAL !. Tout public

Vendredi 2024-05-17 20:30:00 fin : 2024-05-17 . 10 EUR.

2 Rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



You don’t have to be very old to have had a lot of experiences, Guillaume knows that. Laughing at the world around him is probably what best characterizes him. From his daily life as a young man, to the difficulties of the real world, he uses punchlines and pertinent analysis to get to the heart of the matter.

With his astute pen and well-tempered character, Guillaume takes a look at our everyday life, so banal yet so delirious, a life where EVERYTHING IS NORMAL!

No hace falta ser muy viejo para haber vivido muchas experiencias, Guillaume lo sabe. Reírse del mundo que le rodea es probablemente lo que mejor le caracteriza. Desde su vida cotidiana de joven hasta las dificultades del mundo real, utiliza el chiste y el análisis pertinente para llegar al meollo de la cuestión.

Con su pluma astuta y su fuerte carácter, Guillaume echa un vistazo a nuestra vida cotidiana, tan banal y a la vez tan delirante, ¡una vida en la que TODO ES NORMAL!

Man muss nicht sehr alt sein, um viel erlebt zu haben, das weiß Guillaume nur zu gut. Das Lachen über die Welt, die ihn umgibt, ist wahrscheinlich das, was ihn am besten charakterisiert. Von seinem Alltag als Jugendlicher bis hin zu den Schwierigkeiten der realen Welt, mit Pointen und treffenden Analysen, ist alles dabei.

Mit seiner scharfsinnigen Feder und seinem starken Charakter nimmt Guillaume unseren Alltag unter die Lupe, der so banal und doch so verrückt ist, ein Alltag, in dem ALLES NORMAL IST!

Mise à jour le 2023-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME