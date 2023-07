POURQUOI LES INNOCENTS AVOUENT-ILS ? 2 Rue de la République Yutz, 19 avril 2024, Yutz.

Une prévenue qui crie son innocence, un juge sourd et sûr de lui, une secrétaire alliant mensonge et manipulation… Une parodie de justice ?

« Quand on voit le nombre d’innocents qui se retrouvent en prison après avoir avoué… Pourquoi avouent-ils ? ». C’est en se posant cette question que l’auteur a eu l’idée d’écrire cette comédie.

Texte de Bernard Fripiat – Mise en scène d’Olivier Bruaux.

Avec Geneviève JADOT, Béatrice MANDELBROT, Frédéric THÉRISOD. Tout public

Vendredi 2024-04-19 20:30:00 fin : 2024-04-19 . 10 EUR.

A defendant shouting her innocence, a deaf and self-confident judge, a secretary combining lies and manipulation? A parody of justice?

« When you see how many innocent people end up in prison after confessing? Why do they confess? This is the question that inspired the author to write this comedy.

Text by Bernard Fripiat ? Directed by Olivier Bruaux.

With Geneviève JADOT, Béatrice MANDELBROT, Frédéric THÉRISOD

¿Una acusada que llora su inocencia, un juez sordo y seguro de sí mismo, una secretaria que combina mentiras y manipulación? ¿Una parodia de la justicia?

« ¿Cuando ves cuántos inocentes acaban en la cárcel tras confesar? ¿Por qué confiesan? Fue esta pregunta la que inspiró al autor para escribir esta comedia.

Escrita por Bernard Fripiat ? Dirigida por Olivier Bruaux.

Con Geneviève JADOT, Béatrice MANDELBROT, Frédéric THÉRISOD

Eine Angeklagte, die ihre Unschuld beteuert, ein tauber und selbstbewusster Richter, eine Sekretärin, die Lügen und Manipulation verbindet? Eine Parodie der Justiz?

« Wenn man sieht, wie viele Unschuldige nach einem Geständnis im Gefängnis landen? Warum gestehen sie? Diese Frage brachte den Autor auf die Idee, diese Komödie zu schreiben.

Text von Bernard Fripiat ? Inszenierung von Olivier Bruaux.

Mit Geneviève JADOT, Béatrice MANDELBROT, Frédéric THÉRISOD

