Projection « Louise et la légende du serpent à plumes » à Vendôme 2 Rue Darreau Vendôme, 24 avril 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Ces deux films aux créatures fabuleuses nous entraînent dans des mondes où les mythes universels et les légendes qui ont traversé le temps se confondent avec la réalité..

Mercredi 2024-04-24 14:30:00 fin : 2024-04-24 16:00:00. 4.5 EUR.

2 Rue Darreau

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



These two films with their fabulous creatures take us into worlds where universal myths and legends that have lasted through time merge with reality.

Estas dos películas, con sus fabulosas criaturas, nos adentran en mundos donde los mitos y leyendas universales que han sobrevivido a la prueba del tiempo se funden con la realidad.

Diese beiden Filme mit fabelhaften Kreaturen entführen uns in Welten, in denen universelle Mythen und Legenden, die die Zeit überdauert haben, mit der Realität verschmelzen.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois