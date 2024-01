Atterrissage de saison 2 Rue au Char Lisieux, dimanche 26 mai 2024.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 12:00:00

fin : 2024-05-26

Apportez vos repas ou pique-nique, nous prévoyons l’animation !

En partenariat avec l’association Les Amis du Théâtre, et afin de clore cette saison en beauté, un après-midi festif et pétillant vous attend. Que vous soyez fidèles spectateurs, artistes, techniciens du spectacle ou simplement petits curieux ! … Rejoignez nous pour fêter cette saison.

.

2 Rue au Char

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT CA de Lisieux Normandie