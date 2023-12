Le Grand Marché du Hobbit 2 Route de Vereaux Grossouvre, 21 septembre 2024, Grossouvre.

Grossouvre Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-22 17:00:00

En hommage aux personnages attachants créés par JRR Tolkien dans la trilogie « Le Seigneur des anneaux », le 22 septembre est devenu le « Hobbit Day ». L’occasion pour les fans de hobbits du monde entier de célébrer l’anniversaire de Bilbo et Frodo Baggins !.

À l’Espace Métal de Grossouvre, un véritable esprit de fête va envahir les lieux pendant tout un week-end !

Au programme : un marché artisanal à thème, un concours de déguisements et un quizz sur l‘univers du Seigneur des Anneaux. Les plus grands fans profiteront de différents stands et ateliers pour plonger plus encore dans l‘univers des elfes et des orques.

Venez partager un moment festif à l’Espace Métal de Grossouvre en famille ou entre amis !

5 EUR.

2 Route de Vereaux

Grossouvre 18600 Cher Centre-Val de Loire



