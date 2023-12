Safari-Découverte des abeilles 2 Les Vallées Ingrandes, 24 juillet 2024, Ingrandes.

Début : Mercredi 2024-07-24 10:00:00

fin : 2024-07-24 12:00:00

Découvrez l’univers fascinant des abeilles et devenez apiculteur en herbe lors d’un moment ludique et enrichissant au cœur de la nature !.

Familles

Le safari-abeilles proposé par Terre d’Abeilles aux enfants de 6 à 16 ans permet de découvrir, en vrai, l’univers des abeilles et le travail de l’apiculteur. Grâce à nos différents supports pédagogiques (exposition permanente, ruche digitale interactive…) et à notre rucher-école. Une demi-journée découverte inédite, en compagnie d’un apiculteur professionnel… qui pourra susciter des vocations !

12 EUR.

2 Les Vallées

Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire



