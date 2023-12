« Bivouac » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:00:00

fin : 2024-06-28 10:00:00 120 hectares comme décor de jeu et la nature sauvage pour protagoniste, tout un programme !

Une fois que Terres d’Oiseaux ferme ses portes au public, notre aventurier de l’équipe, Christophe, vous convie à passer des moments mémorables sur Terres d’Oiseaux … en mode bivouac. Au menu, une visite exclusive, un moment suspendu et des observations privilégiées pour une vraie parenthèse nature qui vous offrira l’occasion de dormir sur site, au coeur de la nature sauvage.

Une expérience insolite à consommer sans modération !.

2 les Nouvelles Possessions Terres d'Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

