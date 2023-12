Atelier Initiation au dessin nature à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 25 mai 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Accompagné d’un artiste passionné, découvrez les techniques pour peindre et dessiner sur le vif.

Au plus près de la nature, profitez des conseils qui vous permettront de véritablement croquer l’environnement. En famille ou entre amis, connectez vous à la nature, stimulez votre imagination et libérez votre créativité !

Le petit + : nous vous fournissons tout le matériel, et vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par vos sens !.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



