Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-18 16:00:00 Robinson Crusoé en herbe Et si demain, on devait se retrouver seul dans la nature, comment survivrions nous ?

En répondant à nos besoins premiers : construire un abri, faire du feu, filtrer de l’eau, construire un arc, reconnaître les plantes comestibles…

Voici donc les défis à relever lors de cette journée d’immersion totale dans la nature… sans l’épreuve finale des poteaux !.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

