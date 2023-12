Stage adulte, Raku 2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Germain-de-la-Coudre Stage adulte, Raku 2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre, 27 juillet 2024, Saint-Germain-de-la-Coudre. Saint-Germain-de-la-Coudre Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-07-27 14:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00 Stage adulte, apprentissage du raku Sur réservation. Possibilité de faire un ou deux jour(s) de stage..

2 Le Bois carré

Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie

