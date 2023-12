Concours de pêche Inter-sociétés 2 chemin de la forêt Riquewihr, 23 juin 2024 10:30, Riquewihr.

Riquewihr,Haut-Rhin

Un concours de pêche en équipe ! Rien de mieux pour profiter d’un moment convivial entre amis !.

2024-06-23 fin : 2024-06-23 18:00:00.

2 chemin de la forêt

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



A team fishing contest! Nothing better to enjoy a friendly moment with friends!

¡Una competición de pesca por equipos! ¡Nada mejor para disfrutar de un momento amistoso con los amigos!

Ein Angelwettbewerb für Teams! Es gibt nichts Besseres, um einen geselligen Moment mit Freunden zu genießen!

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr