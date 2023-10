Musiques : La Strada 2 avenue René Cassin Guéret, 26 mai 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Un orchestre symphonique rend hommage au compositeur préféré de Federico Fellini…

Saviez-vous que Nino Rota, compositeur fétiche des B.O. de Fellini avait été compositeur d’opéras ?

Le programme du concert invite à découvrir les deux aspects de la musique de Nino Rota, à savoir la musique savante et la musique de film. Le compositeur laisse à la postérité près de 170 musiques de films et reste associé à jamais au cinéma italien pour qui il a signé notamment la musique de La Strada, et celle du Guépard de Visconti. Mais s’est fait connaître aussi par sa musique instrumentale, de chambre, symphonique et lyrique !.

2024-05-26 fin : 2024-05-26 17:05:00. EUR.

2 avenue René Cassin Espace André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A symphony orchestra pays tribute to Federico Fellini’s favorite composer?

Did you know that Nino Rota, Fellini’s favorite soundtrack composer, was also an opera composer?

The concert program invites you to discover the two aspects of Nino Rota’s music: scholarly music and film music. The composer left nearly 170 film scores to posterity, and remains forever associated with Italian cinema, for which he wrote the music for La Strada and Visconti?s Le Guépard. But he also made a name for himself with his instrumental, chamber, symphonic and operatic music!

Una orquesta sinfónica rinde homenaje al compositor favorito de Federico Fellini?

¿Sabía que Nino Rota, el compositor de bandas sonoras favorito de Fellini, era también compositor de ópera?

El programa del concierto le invita a descubrir las dos vertientes de la música de Nino Rota: la música culta y la música de cine. El compositor dejó para la posteridad cerca de 170 partituras de películas, y permanece asociado para siempre al cine italiano, para el que escribió la música de La Strada y Le Guépard de Visconti. Pero también se hizo un nombre con su música instrumental, de cámara, sinfónica y operística

Ein Symphonieorchester ehrt den Lieblingskomponisten von Federico Fellini?

Wussten Sie, dass Nino Rota, der Lieblingskomponist von Fellinis Soundtracks, auch Opernkomponist war?

Das Konzertprogramm lädt dazu ein, beide Aspekte der Musik von Nino Rota zu entdecken, nämlich die gelehrte Musik und die Filmmusik. Der Komponist hinterlässt der Nachwelt fast 170 Filmmusiken und bleibt für immer mit dem italienischen Kino verbunden, für das er unter anderem die Musik zu La Strada und Viscontis Gepard schrieb. Aber auch für seine Instrumental-, Kammer-, Sinfonie- und Opernmusik wurde er bekannt!

