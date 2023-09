Le bonheur c’est tout droit à gauche ! 2 Avenue de l’Europe Bizanos, 4 mai 2024, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

De Guillaume Renoult – durée 1h20

Leur amour commence à battre de l’aile et toujours pas de cigogne à l’horizon… Sandrine s’interroge : qui suis-je ? Où vais-je ? Où cours-je ? Patrick est-il vraiment mon homme idéal ? Patrick éperdu, décide de l’emmener à la « Réunion », rêve absolu de Sandrine… Sacs à dos remplis de promesses… Les chemins sont très sinueux… Le bonheur, c’est tout droit à « gauche » après il faut continuer et là on arrive à une intersection, et là…

Possibilité de dîner/théâtre (dîner 19h / représentation 21h)

Théâtre seul (accueil à partir de 20h) représentation à 21h.

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . .

2 Avenue de l’Europe Espace Daniel Balavoine

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Guillaume Renoult – running time 1h20

Their love is beginning to falter and there’s still no stork on the horizon? Sandrine wonders: who am I? Where am I going? Where am I running to? Is Patrick really my ideal man? Patrick, distraught, decides to take her to « Reunion », Sandrine’s absolute dream? Backpacks full of promises? The roads are very winding? Happiness is straight ahead on the « left », then you have to keep going and then you come to an intersection, and there?

Possibility of dinner/theater (dinner 7pm / performance 9pm)

Theater only (reception from 8pm) performance at 9pm

De Guillaume Renoult – duración 1h20

Su amor empieza a tambalearse y todavía no hay cigüeña en el horizonte.. Sandrine se pregunta: ¿quién soy? ¿Adónde voy? ¿Adónde voy? ¿Es Patrick realmente mi hombre ideal? Patrick, angustiado, decide llevarla al « Reencuentro », el sueño absoluto de Sandrine? ¿Mochilas llenas de promesas? Los caminos son muy sinuosos? La felicidad está todo recto a la izquierda, luego hay que seguir hasta llegar a una encrucijada, y entonces?

Posibilidad de cena/teatro (cena 19.00 h / representación 21.00 h)

Sólo teatro (recepción a partir de las 20:00 h) representación a las 21:00 h

Von Guillaume Renoult – Dauer 1h20

Ihre Liebe beginnt zu flattern und noch immer ist kein Storch am Horizont zu sehen? Sandrine fragt sich: Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wo renne ich hin? Ist Patrick wirklich mein Traummann? Patrick beschließt, sie nach « La Réunion » zu bringen, Sandrines absoluter Traum? Rucksäcke voller Versprechungen? Die Wege sind sehr kurvig? Das Glück ist geradeaus nach « links », dann muss man weitergehen und dann kommt man an eine Kreuzung, und dann?

Möglichkeit Abendessen/Theater (Abendessen 19 Uhr / Vorstellung 21 Uhr)

Nur Theater (Empfang ab 20 Uhr, Vorstellung um 21 Uhr)

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Pau