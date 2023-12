L’IDOLE DES TOUTES PETITES HOULES PAR LA TOUTE PETITE COMPAGNIE 2 avenue Camille Flammarion Pornichet, 17 avril 2024, Pornichet.

Pornichet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:30:00

fin : 2024-04-17

Spectacle musical..

De 12 mois à 5 ans

Après les succès de leurs pièces Boîte à gants et Boîte de nuit, La Toute Petite Compagnie revient à Quai des Arts avec un conte d’une grande tendresse. L’Idole des Toutes Petites Houles retrace la vie de 3 pêcheurs d’histoires qui ont découvert dans l’Atlantique une bouteille à la mer relatant l’histoire d’un poisson rouge nommé Éric Tabarly.

À bord de leur navire de théâtre, au gré d’une météo musicale favorable et les soutes chargées de jeux poétiques et théâtraux, les marins d’eau douce vont conter les aventures d’un petit poisson extraordinaire. Les aventures d’Éric sont intimement liées à celles d’une mésange à tête noire du nom de Pen Duick, qui l’aidera à accomplir ses rêves : être le poisson le plus rapide de tous les océans, et enfin voler.

Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont au rendez-vous de ce retour de pêche historique et miraculeux, tendre et touchant.

Durée 30 min.

Info et résa : Quai des Arts

.

2 avenue Camille Flammarion Quai des Arts

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire