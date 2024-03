1ère édition de la COLOR RUN de Château-Thierry le vendredi 24 mai 2024 Château-Thierry, vendredi 24 mai 2024.

1ère édition de la COLOR RUN de Château-Thierry le vendredi 24 mai 2024 Château-Thierry Aisne

La color run spécial jeune public.

Pour cette année 2024, la Communauté d’Agglomération de Château-Thierry en partenariat avec l’ACCT et de nombreux partenaires vous propose une nouvelle organisation qui aura lieu le vendredi 24 mai à partir de 17h45 dans la Zone Industrielle de la Moiserie.

Grâce aux nombreux partenaires présents sur place, une multitude d’activités vous sera proposé avant, pendant et après la course, aussi bien pour les grands que pour les plus petits ! (voir règlement ci-dessous).

Au programme

– 5 km des Fables (Chronométré, AVEC classement)

– Color Run de 5km (Non chronométré, sans classement)

– 1000m jeunes (Poussins à Minimes)

– Contrat Endurance 6min (Ecole d’athlé)

Attention, aucune inscription n’aura lieu sur place. Les inscriptions se font uniquement en ligne et vous pouvez dès à présent vous inscrire http://www.ac-chateau-thierry.com/

Informations et règlement en ligne

Tarif 2€ la course

6€ le color run et les 5km 22 2 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24

Route d’Etrepilly

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

L’événement 1ère édition de la COLOR RUN de Château-Thierry le vendredi 24 mai 2024 Château-Thierry a été mis à jour le 2024-03-05 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne