1er rallye BD de Perros-Guirec Perros-Guirec, mardi 9 avril 2024.

1er rallye BD de Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

À l’occasion des 30 ans du festival BD de Perros-Guirec, le premier Rallye BD est organisé dans les commerces perrosiens du 9 avril au 9 mai.

10 commerces du centre-ville participent à cette animation et ont orné leur

vitrine ou leur boutique d’un objet, d’un personnage ou d’une œuvre en rapport avec

la bande dessinée.

Récupérez votre grille de jeu à l’Office de Tourisme et partez à la découverte de

l’univers de la bande dessinée au fil des questions et des boutiques.

Lorsque le questionnaire est complété et avec au minimum 5 bonnes réponses , récupérez votre lot à l’Office de Tourisme.

À noter : La librairie Le Homard Jaune reçoit la scénariste et dessinateur, Désirée

et Alain Frappier, le jeudi 25 avril à 17h, pour une séance rencontre/dédicaces.

Inscription au 02 96 15 90 86. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-05-09

21 Place de l’Hôtel de Ville

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement 1er rallye BD de Perros-Guirec Perros-Guirec a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme de Perros-Guirec