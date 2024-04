19EME FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF Narbonne, dimanche 21 avril 2024.

19EME FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF Narbonne Aude

Nature et Architecture se conjuguent à Fontfroide, depuis des siècles déjà.

La Fête des Plantes et du Massif est ainsi l’occasion de faire découvrir et de partager avec le plus grand nombre l’espace végétal de Fontfroide, de favoriser la transmission des savoir-faire, de sensibiliser tout et chacun à la protection de notre environnement.

Plus de 50 exposants se retrouveront à Fontfroide pour cette édition. Ils sont producteurs, pépiniéristes, professionnels du monde horticole ou encore artisans. Parmi eux des habitués de l’évènement, mais aussi des nouveaux arrivants, sélectionnés pour la qualité de leur travail. Vivaces, cactus, iris, plantes grasses, rosiers, aromatiques, plants potagers, semences paysannes ou encore agrumes de collection la diversité horticole sera de mise. Les exposants vous apporteront conseils et vous aideront à choisir les essences et plantes les plus adaptées à votre jardin. L’artisanat et l’art de vivre au jardin ne seront pas oubliés.

Diverses animations mettront l’accent sur le développement durable et la découverte du Massif de Fontfroide.

Tous les éléments sont réunis pendant deux jours pour répondre aux attentes des passionnés du monde végétal !

9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

RD 613

Narbonne 11100 Aude Occitanie info@fontfroide.com

L’événement 19EME FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF Narbonne a été mis à jour le 2024-04-08 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11