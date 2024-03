1924-2024, les JO et JOP au musée ! Musée Paul Landowski Boulogne-Billancourt, samedi 18 mai 2024.

1924-2024, les JO et JOP au musée ! La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Paul Landowski

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

A l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024, le thème choisi est le sport. En lien avec les œuvres exposées dans les collections, plusieurs thématiques sont abordées : les sports nautiques, la place de la femme aux JO, l’athlète victorieux et sa médaille mais aussi l’échec ou encore le corps cassé qui nous permettra d’évoquer les jeux paralympiques.

Lors de la Nuit des musées une exposition de photographies et de maquettes de médailles, réalisées par les élèves, sera exposée dans la nef de l’espace Landowski et un parcours numérique au sein des collections via un QR code sera téléchargeable sur smartphone .

Musée Paul Landowski 28, avenue André Morizet 92 100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/les-musees/musee-paul-landowski-1 Ce musée présente l'œuvre de cet artiste, mondialement connu, qui fut Grand prix de Rome de sculpture en 1900 et auteur notamment du Christ Rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro au Brésil.

©Ville de Boulogne-Billancourt