Théâtre « Marius » de Marcel Pagnol
Lourdes, 18 avril 2024

Lourdes,Hautes-Pyrénées

A l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de Marcel Pagnol (18 avril 1974 – 18 avril 2024), l’espace Robert Hossein à Lourdes accueille la pièce « Marius » le jeudi 18 avril 2024 à 20h30.

Le port de Marseille, dans les années vingt. Marius, le fils de César patron du bar de la Marine, est partagé entre son amour pour Fanny, fille d’une marchande de coquillages, et son désir de parcourir le monde… L’envie de s’embarquer sur un navire en partance se heurte à l’opposition de son père. Alors que Fanny et Marius deviennent amants, la jeune fille sent bien que Marius rêve d’ailleurs. Elle l’encourage à partir.

Lorsque Marcel Pagnol, en 1929, fait représenter Marius sur une scène parisienne, sans doute n’imagine-t-il pas que ses personnages deviendront aussi célèbres qu’Harpagon ou que Monsieur Jourdain. Deux ans plus tard, Pagnol et Alexander Korda en tirent un film.

Dès 11 ans

Durée : 2 h 30

Production Théâtre du Pavé

Mise en scène : Francis Azéma

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

2024-04-18 20:30:00

19 avenue Alexandre Marqui LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



To mark the 50th anniversary of Marcel Pagnol’s death (April 18, 1974 ? April 18, 2024), the Espace Robert Hossein in Lourdes is hosting the play « Marius » on Thursday, April 18, 2024 at 8:30pm.

The port of Marseille, in the 1920s. Marius, son of César, owner of the Marine bar, is torn between his love for Fanny, daughter of a shellfish merchant, and his desire to travel the world… His desire to embark on a departing ship is opposed by his father. As Fanny and Marius become lovers, the young girl senses that Marius is dreaming of elsewhere. She encourages him to leave.

When Marcel Pagnol had Marius performed on a Parisian stage in 1929, he probably had no idea that his characters would become as famous as Harpagon or Monsieur Jourdain. Two years later, Pagnol and Alexander Korda made a film about it.

Ages 11 and up

Running time: 2 h 30

Produced by Théâtre du Pavé

Director: Francis Azéma

Prices :

from 6 to 12? : see pricing conditions on page 51 of the document below.

Tickets at

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Con motivo del 50º aniversario de la muerte de Marcel Pagnol (18 de abril de 1974 – 18 de abril de 2024), el Espacio Robert Hossein de Lourdes acoge la obra « Marius » el jueves 18 de abril de 2024 a las 20.30 h.

El puerto de Marsella en los años veinte. Marius, hijo de César, propietario del bar Marine, se debate entre su amor por Fanny, hija de un marisquero, y su deseo de viajar por el mundo… Su padre se opone a su deseo de embarcarse. Cuando Fanny y Marius se convierten en amantes, la joven intuye que Marius sueña con otro lugar. Ella le anima a marcharse.

Cuando Marcel Pagnol hizo representar Marius en un escenario parisino en 1929, probablemente no imaginaba que sus personajes llegarían a ser tan famosos como Harpagon o Monsieur Jourdain. Dos años más tarde, Pagnol y Alexander Korda hicieron una película sobre él.

A partir de 11 años

Duración: 2 h 30

Producido por Théâtre du Pavé

Dirigida por Francis Azéma

Tarifas :

de 6 a 12?: consulte las condiciones de precio en la página 51 del documento que figura a continuación.

Entradas en :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Todestag von Marcel Pagnol (18. April 1974 ? 18. April 2024) wird im Espace Robert Hossein in Lourdes am Donnerstag, dem 18. April 2024, um 20.30 Uhr das Stück « Marius » aufgeführt.

Der Hafen von Marseille in den 1920er Jahren. Marius, der Sohn von César, dem Besitzer der Bar de la Marine, ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Fanny, der Tochter einer Muschelhändlerin, und seinem Wunsch, die Welt zu bereisen… Der Wunsch, sich auf einem abfahrenden Schiff einzuschiffen, stößt auf den Widerstand seines Vaters. Während Fanny und Marius ein Liebespaar werden, spürt das Mädchen, dass Marius von einer anderen Welt träumt. Sie ermutigt ihn, sich auf den Weg zu machen.

Als Marcel Pagnol 1929 Marius auf einer Pariser Bühne aufführte, ahnte er wahrscheinlich nicht, dass seine Figuren so berühmt werden würden wie Harpagon oder Monsieur Jourdain. Zwei Jahre später verfilmten Pagnol und Alexander Korda den Stoff.

Ab 11 Jahren

Dauer: 2 Std. 30 Min

Produktion Théâtre du Pavé (Theater des Pflasters)

Regie: Francis Azéma

Tarife:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

