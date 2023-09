Atelier de fabrication d’un mobile en vitrail 186 Rue Martainville Rouen, 24 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Quel lieu inspirant pour s’initier à la création ! Au sein de l’Aître Saint-Maclou, la Galerie des Arts du feu vous invite à un voyage sensoriel au cœur de la matière.

La découpe du verre demande de la précision, comme le sertissage au cuivre. Initiez-vous à cet art de la transparence et de la légèreté et fabriquez votre propre mobile en vitrail à suspendre, ensuite, chez vous !

Durée 4h, à partir de 15 ans.

2023-09-24 14:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What an inspiring place to learn about creation! In the heart of the Aître Saint-Maclou, the Galerie des Arts du Feu invites you to a sensory journey into the heart of the material.

Cutting glass requires precision, as does copper setting. Initiate yourself to this art of transparency and lightness and make your own stained glass mobile to hang, then, at home!

Duration 4 hours, from 15 years old

¡Qué lugar tan inspirador para aprender sobre la creación! En el corazón del Aître Saint-Maclou, la Galerie des Arts du Feu le invita a un viaje sensorial al corazón de la materia.

Cortar el vidrio requiere precisión, al igual que el engaste del cobre. Iníciese en este arte de transparencia y ligereza y realice su propio móvil de vidriera para colgar en casa

Duración 4 horas, a partir de 15 años

Was für ein inspirierender Ort, um sich in die Welt der Kreativität einzuführen! Im Aître Saint-Maclou lädt Sie die Galerie des Arts du Feu zu einer sinnlichen Reise durch die Materie ein.

Das Schneiden von Glas erfordert Präzision, ebenso wie das Einfassen mit Kupfer. Lassen Sie sich in die Kunst der Transparenz und Leichtigkeit einführen und stellen Sie Ihr eigenes Mobile aus Glasmalerei her, das Sie anschließend zu Hause aufhängen können!

Dauer 4 Std., ab 15 Jahren

