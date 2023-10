L’AGORA : CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE 18 rue Sainte-Ursule Montpellier, 23 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Visite historique de l’Agora, un bâtiment du XVIIème siècle situé en plein cœur de ville.

Entrez dans les coulisses de l’Agora, bâtiment qui fut Couvent des Ursulines et prison de femmes, avant d’abriter la cité internationale de la danse..

2023-11-23 15:00:00 fin : 2023-11-23 17:00:00. EUR.

18 rue Sainte-Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Historical tour of the Agora, a 17th-century building in the heart of the city.

Take a behind-the-scenes look at the Agora, once an Ursuline convent and women?s prison, now home to the Cité Internationale de la Danse.

Visita histórica del Ágora, edificio del siglo XVII situado en el corazón de la ciudad.

Descubra los entresijos del Ágora, un edificio que fue convento de ursulinas y cárcel de mujeres, antes de convertirse en la sede de la Ciudad Internacional de la Danza.

Historischer Rundgang durch die Agora, ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das sich im Herzen der Stadt befindet.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Agora, die früher ein Ursulinenkloster und ein Frauengefängnis war und heute die Cité internationale de la danse beherbergt.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT MONTPELLIER