Micro-Folie : Micro Club de Lecture 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 18 novembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Chaque mois, vous découvrirez ensemble un ouvrage, un petit conte, une oeuvre, après la lecture, les enfants auront l’occasion de s’exprimer artistiquement en participant à des minis-ateliers créatifs inspirés par les oeuvres d’art étudiées.

Chaque 3ème samedi du mois à 10h 00.

Réservation conseillée..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Each month, together you’ll discover a book, a short story or a work of art. After the reading, the children will have the opportunity to express themselves artistically by taking part in creative mini-workshops inspired by the works of art studied.

Every 3rd Saturday of the month at 10:00 a.m.

Reservations recommended.

Cada mes, juntos descubrirán un libro, un cuento o una obra de arte. Tras la lectura, los niños tendrán la oportunidad de expresarse artísticamente participando en minitalleres creativos inspirados en las obras de arte estudiadas.

Cada 3er sábado del mes a las 10h.

Se recomienda reservar.

Jeden Monat werden Sie gemeinsam ein Buch, eine kleine Geschichte oder ein Kunstwerk entdecken. Nach der Lektüre haben die Kinder die Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken, indem sie an kreativen Mini-Workshops teilnehmen, die von den untersuchten Kunstwerken inspiriert sind.

Jeden dritten Samstag im Monat um 10:00 Uhr.

Reservierung empfohlen.

