Festival de Théâtre « Les Nuits Auréliennes » 175 Avenue du Théâtre Romain Fréjus, samedi 20 juillet 2024.

Fréjus Var

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20 21:30:00

Forte de ses héritages historique et culturel, s’engager dans le développement et la promotion autour du spectacle vivant et du THÉÂTRE en particulier, à la fois de qualité et divertissant.

175 Avenue du Théâtre Romain Théâtre Romain

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



