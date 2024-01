Concert de These Wicked Rivers 171 Rue de Bretagne Alençon, samedi 20 avril 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Fondé en 2014, These Wicked Rivers représente l’entrée de Derby dans la nouvelle vague de rock and roll qui balaye le Royaume-Uni. S’inspirant des légendes du rock et des grands du blues, le groupe a eu un impact considérable depuis sa création avec son style unique de rock moderne teinté de blues, récoltant régulièrement des éloges pour ses performances énergiques à travers le Royaume-Uni.

Sautez à bord et profitez-en !

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par LA LUCIOLE