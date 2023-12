Cuzzucoli Project 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Cuzzucoli Project 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement, 25 mai 2024, Marseille 2e Arrondissement. Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:30:00

fin : 2024-05-25 Cuzzucoli Project vous donne rendez-vous au Roll’Studio samedi 25 mai..

Cuzzucoli Project vous donne rendez-vous au Roll’Studio samedi 25 mai.

Soirée Jazz Fusion au Roll’Studio avec Cuzzucoli Project.



Christophe Cuzzucoli, hyper bass

Robert Rossignol, piano EUR.

17 rue des Muettes Roll’Studio

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Code postal 13002 Lieu 17 rue des Muettes Adresse 17 rue des Muettes Roll'Studio Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Latitude 43.298828 Longitude 5.368088 latitude longitude 43.298828;5.368088

17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/