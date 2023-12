Jon & John Trio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Jon & John Trio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement, 13 avril 2024, Marseille 2e Arrondissement. Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:30:00

fin : 2024-04-13 Rendez-vous au Roll’Studio samedi 13 avril avec Jon & John Trio..

Rendez-vous au Roll’Studio samedi 13 avril avec Jon & John Trio.

Soirée Jazz Funk, Groove au Roll’Studio avec Jon & John Trio !



John Massa, saxophone

Jonathan Soucasse, piano

Jérôme Mouriez, batterie EUR.

17 rue des Muettes Roll’Studio

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-11 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Code postal 13002 Lieu 17 rue des Muettes Adresse 17 rue des Muettes Roll'Studio Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Latitude 43.298828 Longitude 5.368088 latitude longitude 43.298828;5.368088

17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/