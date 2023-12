Randonnées cyclo et pédestre « La Felletinoise » 17 rue des Fossés Felletin Catégories d’Évènement: Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 07:30:00

fin : 2024-07-07 Une nouvelle édition de « la Felletinoise » dans le sud du département de la Creuse. Les cyclistes sur routes et les randonneurs vont être gâtés avec de nombreux circuits au programme. Rendez-vous Espace Tibord du Châlard 17 rue des Fossés A VÉLO – 44, 60 et 80 km

– accueil et départs de 7h30 à 8h30 – Clôture à 14h A PIED – 5 et 10 km

– départ 9h L’Union Cycliste Felletinoise prévoit également ravitaillements et pot de l’amitié à l’arrivée..

17 rue des Fossés

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

