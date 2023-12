Phusis 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean, 1 juin 2024, Mont-Saint-Jean.

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01

Land art dansé pour un jongleur et un musicien.

Le jonglage et les crissements de cordes entrent dans une danse commémorant le vivant.

C’est dans une apagogie* naturelle que l’humain se démènera pour exister.

Si vous n’avez rien compris, le mieux est de venir, regarder et écouter.

17 Rue de Montberthaut Café associatif le Là Itou

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-19 par COORDINATION CÔTE-D’OR