Marché de Noel 17 Rue de la Vasselière Monts, samedi 7 décembre 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07

fin : 2024-12-08

Qu’il est doux de se réunir à l’approche des fêtes et de partager, en famille ou entre amis. L’Espace culturel Jean Cocteau se pare de ses habits de lumières pour une nouvelle édition du Marché de Noël de Monts. Artisanat, gastronomie, programmation artistique et ateliers participatifs seront une nouvelle fois proposés tout au long de ces deux journées. Un voyage, comme un moment hors du temps, que chacun prendra le temps d’apprécier. De quoi terminer cette saison culturelle 2024 en beauté et avec des étoiles plein les yeux !

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



