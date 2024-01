Un Pansement au Coeur 17 Rue de la Vasselière Monts, dimanche 24 novembre 2024.

Monts Indre-et-Loire

Dimanche 2024-11-24 16:00:00

« Un Pansement au Coeur, est un expérience intime, le récit d’un petit coeur qui va apprendre à se battre. Celui d’une petite fille… De sa naissance, tambour battant, au parcours du combattant, ce témoignage dévoile les coulisses d’une paternité quand l’histoire dérape, quand l’oxygène vient à manquer. Une bouffée d’air en partage autour de l’objet « Coeur » vu et revu sous toutes ses coutures. Cette pièce oscille entre l’aspect scientifique et onirique pour conter une histoire « vraie » en images. Ce spectacle qui coule dans mes veines est un condensé d’intime et d’universel, de nature humaine, autour d’un battement d’amour ». Ludovic Harel.

5 EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



