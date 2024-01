Match d’Improvisation 17 Rue de la Vasselière Monts, samedi 12 octobre 2024.

Monts Indre-et-Loire

Début : Samedi 2024-10-12 20:30:00

Équipe rouge ou équipe blanche ? Ce sera à vous de décider qui seront les gagnants de cette nouvelle rencontre. Devenu un rendez-vous incontournable de la saison culturelle, le match d’improvisation est une expérience théâtrale pour toute la famille où la création, l’audace et l’imagination sont les reines. Les deux équipes n’auront qu’un objectif : vous séduire et gagner des points à chaque manche coûte que coûte. Attention cependant car l’arbitre veille aux fautes et sanctionnera ceux qui ne respecteront pas les thèmes ou les catégories. Finalement, dans ce joyeux bazar, vous seuls aurez le dernier mot. Alors… équipe blanche ou équipe rouge ?

12 EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



