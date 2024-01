Salon des Collectionneurs 17 Rue de la Vasselière Monts, samedi 5 octobre 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-06

Reflets du passé, de notre histoire et de notre patrimoine, les collections présentées seront à la fois prestigieuses,

insolites et exceptionnelles. Parfois même les trois à la fois. Une dixième et dernière édition de ce rendez-vous incontournable proposé par l’Association Livre et Culture.

Cabinet de curiosités ou malle aux trésors, le temps semble s’être arrêté à l’Espace Jean Cocteau à chacune des éditions du Salon des Collectionneurs. Reflets du passé, de notre histoire et de notre patrimoine, les collections présentées seront à la fois prestigieuses,

insolites et exceptionnelles. Parfois même les trois à la fois. Une dixième et dernière édition de ce rendez-vous incontournable proposé par l’Association Livre et Culture.

EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme