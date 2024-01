Pockemon Crew: De la Rue aux Jeux Olympiques 17 Rue de la Vasselière Monts, vendredi 20 septembre 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-09-20 20:30:00

fin : 2024-09-20

Suivez-moi, je vous invite dans mon univers pour découvrir mon incroyable histoire. Avec le breaking, le hip-hop fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une consécration qui a conforté le Pockemon Crew dans son envie de relater l’histoire du hip-hop sur scène.

J’ai plusieurs noms. On me connaît sous le nom de breaking, breakdance, danse hip-hop,… Mais finalement je suis une partie de vous-mêmes. Depuis des années, on essaie de m’analyser et de me comprendre pour savoir où je vais et pourquoi, sans jamais trouver la réponse. J’ai commencé tout petit dans la rue et mon parcours est

incroyable. Il n’a pas été facile tous les jours, mais avec beaucoup de passion et de travail j’ai gravi les échelons jusqu’à atteindre l’apothéose : entrer aux Jeux Olympiques. Suivez-moi, je vous invite dans mon univers pour découvrir mon incroyable histoire. Avec le breaking, le hip-hop fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une consécration qui a conforté le Pockemon Crew dans son envie de relater l’histoire du hip-hop sur scène.

18 EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme