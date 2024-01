Les Coureurs 17 Rue de la Vasselière Monts, dimanche 8 septembre 2024.

Monts Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2024-09-08 09:00:00

Le parcours de marathoniens à travers différents sketches qui revisitent des classiques de la littérature et des instants de vie… au rythme de l’humour

Le parcours de marathoniens à travers différents sketches qui revisitent des classiques de la littérature et des instants de vie… au rythme de l’humour. « Les marathoniens sont des animaux étranges qui se nourrissent de nouilles et sentent la pommade camphrée. Ce sont des solitaires, mais ils se regroupent souvent en troupeaux considérables pour de grandes migrations pouvant dépasser 42 kilomètres ! Les mâles, largement majoritaires, ne

courent pas après les rares femelles, même à la saison des compétitions. Ils trottent volontiers devant, ignorant les jambes fuselées et les shorts moulants. Ils sont davantage obsédés par l’organe curieux qu’ils se sont fait greffer au poignet : le chronomètre. Cette espèce amusante prolifère depuis quelques années.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



