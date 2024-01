D’Artagnan, Hors la loi 17 Rue de la Vasselière Monts, samedi 6 avril 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Alors voilà, D’Artagnan débarque de sa province, provoque trois mousquetaires, tombe amoureux, affronte une flopée de gardes dans des combats hallucinants, traverse deux fois la Manche et se heurte de front au Cardinal.

C’est un bien petit maître celui qui n’assujettit que le réel. La vraie tentation c’est vouloir beaucoup plus : l’estime de soi, le geste gratuit, la quête de l’impossible, défi er les lois, tuer le législateur, bref être sublime. Alors voilà, D’Artagnan débarque de sa province, provoque trois mousquetaires, tombe amoureux, affronte une flopée de gardes dans des combats hallucinants, traverse deux fois la Manche et se heurte de front au Cardinal. C’est une épopée haletante – n’en doutez pas – une narration décomplexée – puisqu’on vous le dit – mais aussi un gant jeté à l’esprit de sérieux, au matérialisme bourgeois, à toute médiocrité, le tout en alexandrins sonnants et trébuchants – gardez la monnaie !

12 EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme