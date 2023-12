Festival Des livres & moi 17 route de Malagar Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 10:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00 Festival pour les ados (et un peu pour leurs parents aussi !)

Rencontres d’écrivains, démos de jeux vidéo, ateliers slam, BD, spectacle… Gratuit sur réservation.

Programme complet : malagar.fr.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15

