2024-10-04 20:30:00

fin : 2024-10-04 . « Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse », disait Charlie Chaplin. « Extrait d’une vie imparfaite », le dernier album de Da Silva est un contre-coup à cette vision de la félicité. Pour sa tournée, il propose un spectacle solo unique: fardé en clown de cirque, artiste solitaire sans illusions et pourtant plein d’espoirs, Da Silva est entouré de ses peintures, entre irrationnel anarchique et poésie tendre. .

17 Avenue Clemenceau Cabaret Vauban

Brest 29200 Finistère Bretagne

