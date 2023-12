Festival de la Chanson à Texte de Montcuq : François Morel 17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc, 20 juillet 2024, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Comédien formé à l’École de la Rue Blanche, François Morel débute sa carrière dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff et incarne Monsieur Morel dans Les Deschiens pendant sept ans. Depuis, il poursuit une carrière de metteur en scène, de comédien pour le théâtre et le cinéma, mais aussi de chanteur et parolier. Au théâtre, il joue notamment sous la direction de Michel Cerda, Tilly, Jean-Michel Ribes, Anne Bourgeois et Catherine Hiegel.

Au cinéma, il tourne avec de nombreux réalisateurs dont Lucas Belvaux, Tonie Marschall, Guy Jacques, Étienne Chatiliez, Laurent Tirard, Pascal Rabaté, Noémie Lvovsky…

Depuis 17 ans, il crée ses propres spectacles : Bien des choses avec Olivier Saladin, Collection Particulière mis en scène par Jean-Michel Ribes, Instants Critiques avec Olivier Saladin, Olivier Broche et Lucrèce Sassella, La fin du monde est pour dimanche mis en scène par Benjamin Guillard, Hyacinthe et Rose, les concerts Le Soir des lions et La Vie (titre provisoire) mis en scène par Juliette, J’ai des Doutes, sur les textes de Raymond Devos.

Il crée en novembre 21 son dernier spectacle Tous les marins sont des chanteurs avec Gérard Mordillat, Romain Lemire, Antoine Sahler, Amos Mah et Muriel Gastebois.

Le disque La Vie titre provisoire reçoit le Grand prix de l’Académie Charles Cros en 2017.

Il reçoit en 2019 le Molière du Meilleur comédien dans un spectacle de Théâtre public pour J’ai des Doutes ainsi que le Prix humour de la SACD.

François Morel rend hommage à Brassens pour son centenaire en octobre 22 et chante avec Yolande Moreau dans le disque Brassens dans le texte (Universal-Fontana).

François a écrit avec son fils Valentin Le Dictionnaire amoureux de l’Inutile, sorti chez Plon. La version illustrée sort en décembre 22 chez Grund.

Les recueils des chroniques de France Inter sort tous les deux ans chez Denoel. L’intégrale est sorti en octobre 22 chez Bouquins.

Depuis 2009, il assure une chronique hebdomadaire sur France Inter : Le Billet de François Morel..

Comédien formé à l’École de la Rue Blanche, François Morel débute sa carrière dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff et incarne Monsieur Morel dans Les Deschiens pendant sept ans. Depuis, il poursuit une carrière de metteur en scène, de comédien pour le théâtre et le cinéma, mais aussi de chanteur et parolier. Au théâtre, il joue notamment sous la direction de Michel Cerda, Tilly, Jean-Michel Ribes, Anne Bourgeois et Catherine Hiegel.

Au cinéma, il tourne avec de nombreux réalisateurs dont Lucas Belvaux, Tonie Marschall, Guy Jacques, Étienne Chatiliez, Laurent Tirard, Pascal Rabaté, Noémie Lvovsky…

Depuis 17 ans, il crée ses propres spectacles : Bien des choses avec Olivier Saladin, Collection Particulière mis en scène par Jean-Michel Ribes, Instants Critiques avec Olivier Saladin, Olivier Broche et Lucrèce Sassella, La fin du monde est pour dimanche mis en scène par Benjamin Guillard, Hyacinthe et Rose, les concerts Le Soir des lions et La Vie (titre provisoire) mis en scène par Juliette, J’ai des Doutes, sur les textes de Raymond Devos.

Il crée en novembre 21 son dernier spectacle Tous les marins sont des chanteurs avec Gérard Mordillat, Romain Lemire, Antoine Sahler, Amos Mah et Muriel Gastebois.

Le disque La Vie titre provisoire reçoit le Grand prix de l’Académie Charles Cros en 2017.

Il reçoit en 2019 le Molière du Meilleur comédien dans un spectacle de Théâtre public pour J’ai des Doutes ainsi que le Prix humour de la SACD.

François Morel rend hommage à Brassens pour son centenaire en octobre 22 et chante avec Yolande Moreau dans le disque Brassens dans le texte (Universal-Fontana).

François a écrit avec son fils Valentin Le Dictionnaire amoureux de l’Inutile, sorti chez Plon. La version illustrée sort en décembre 22 chez Grund.

Les recueils des chroniques de France Inter sort tous les deux ans chez Denoel. L’intégrale est sorti en octobre 22 chez Bouquins.

Depuis 2009, il assure une chronique hebdomadaire sur France Inter : Le Billet de François Morel.

60 EUR.

17 allée des platanes Collège Jean-Jacques Faurie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Cahors – Vallée du Lot