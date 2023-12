Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2023 : Alissa Wenz « je, tu, elle » 17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc, 18 juillet 2024 07:00, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Un piano. Une voix. Alissa Wenz écrit, compose et interprète ses chansons, dans un univers où humour et poésie s’entremêlent.

Son album Je, tu, elle paraît en septembre 2022 chez EPM / Universal. ​

Elle est également écrivaine. Ses deux romans, À trop aimer (2020) et L’Homme sans fil (2022), sont publiés aux Editions Denoël..

2024-07-18 fin : 2024-07-18 . 60 EUR.

17 allée des platanes Collège Jean-Jacques Faurie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



One piano. One voice. Alissa Wenz writes, composes and performs her own songs, in a world where humor and poetry intermingle.

Her album Je, tu, elle will be released in September 2022 by EPM / Universal. ?

She is also a writer. Her two novels, À trop aimer (2020) and L’Homme sans fil (2022), are published by Editions Denoël.

Un piano. Una voz. Alissa Wenz escribe, compone e interpreta sus propias canciones, en un mundo donde se mezclan el humor y la poesía.

Su álbum Je, tu, elle saldrá a la venta en septiembre de 2022 por EPM / Universal. ?

También es escritora. Sus dos novelas, À trop aimer (2020) y L’Homme sans fil (2022), han sido publicadas por Editions Denoël.

Ein Klavier. Eine Stimme. Alissa Wenz schreibt, komponiert und interpretiert ihre Lieder, in einer Welt, in der Humor und Poesie miteinander verschmelzen.

Ihr Album Je, tu, elle erscheint im September 2022 bei EPM / Universal. ?

Sie ist auch als Schriftstellerin tätig. Ihre beiden Romane À trop aimer (2020) und L’Homme sans fil (2022) sind im Verlag Editions Denoël erschienen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Cahors – Vallée du Lot