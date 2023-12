Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2023 : Danzin en trio « Les tours d’ivoire » 17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc, 18 juillet 2024 07:00, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Danzin, c’est une voix habitée et mélodique, une écriture poétique et ciselée ( dans la lignée des Leprest, Nougaro, Ferrer ), des mélodies généreuses que l’on retient et qu’on entonne en chœur naturellement…

Les mots sonnent, résonnent et racontent des histoires de gens qui traversent la vie quotidienne…

Il porte un regard humaniste, attentif, tendre, parfois corrosif sur le monde d’aujourd’hui…

Et voilà qu’il nous emmène déjà ailleurs, ses chansons sont des voyages… Et quelle joie de pouvoir l’y accompagner le temps d’un spectacle….

2024-07-18 fin : 2024-07-18 . 60 EUR.

17 allée des platanes Collège Jean-Jacques Faurie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Danzin’s voice is inhabited and melodic, his writing poetic and chiseled (in the tradition of Leprest, Nougaro, Ferrer), generous melodies that are remembered and sung naturally….

The words ring out, resonate and tell the stories of people going through everyday life…

He takes a humanist, attentive, tender and sometimes corrosive look at today’s world…

And now he’s already taking us elsewhere: his songs are journeys… And what a joy it is to be able to accompany him there for a show…

La voz de Danzin es habitada y melódica, su escritura poética y cincelada (en la tradición de Leprest, Nougaro, Ferrer), melodías generosas que recordamos y cantamos con naturalidad…

Las palabras suenan, resuenan y cuentan historias de personas que viven su día a día…

Una mirada humanista, atenta, tierna y a veces corrosiva sobre el mundo de hoy…

Y ahora ya nos lleva a otra parte, sus canciones son viajes… Y qué alegría poder acompañarle allí en un espectáculo…

Danzin, das ist eine bewohnte und melodische Stimme, ein poetisches und ziseliertes Schreiben (in der Tradition von Leprest, Nougaro, Ferrer), großzügige Melodien, die man sich merkt und die man natürlich mitsingt…

Die Worte klingen, klingen und erzählen Geschichten von Menschen, die durch den Alltag gehen…

Er hat einen humanistischen, aufmerksamen, zärtlichen, manchmal ätzenden Blick auf die Welt von heute…

Und schon nimmt er uns mit an einen anderen Ort, seine Lieder sind Reisen… Und welche Freude, ihn dort für die Dauer einer Vorstellung begleiten zu können…

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Cahors – Vallée du Lot