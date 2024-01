Balade dans le village d’Athis-de-l’Orne avec un Greeter 16, rue Guy Velay Athis-Val de Rouvre, jeudi 15 août 2024.

Athis-Val de Rouvre Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 15:00:00

fin : 2024-08-15

Déambulation dans le village d’Athis-de-l’Orne avec Nicole Chevalier, Greeter, pour découvrir son patrimoine historique et culturel (le bois « Velay », le temple protestant, l’étang de la « Queue d’Aronde », l’église Saint-Vigor inscrite au patrimoine des monuments historiques , la place Saint-Vigor et ses commerces,…)

Sur inscription (limité à 6 personnes)

Durée : 1h30 – 2h

16, rue Guy Velay ATHIS-DE-L’ORNE

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie roche-doetre@flers-agglo.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Flers agglo