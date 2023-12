Comédie musical : DYS 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains, 11 avril 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11 22:00:00

.

DYS est un conte musical forgé de la rencontre entre théâtre, musique et danse. C’est à travers ces différents médiums que naît l’univers où évolue son principal protagoniste, un enfant DYS. Dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, dyscalculique… la famille DYS est une famille nombreuse.

C’est l’histoire d’un enfant héros qui à l’école a souvent zéro. Sa famille ainsi que sa professeure et ses ami.e.s vont jouer un rôle essentiel pour qu’il gagne en confiance et trouve sa place dans le monde.

Cette comédie musicale, conçue et montée avec des chœurs d’enfants, est inspirée des comédies de Broadway. DYS s’empare d’un sujet grave en adoptant une approche ludique, enjouée, oscillant entre sincérité et humour.

Ils dansent, chantent, jouent la comédie, entourés par des professionnels de haut niveau : une équipe d’artistes, un chorégraphe, un metteur en scène, issus de mondes musicaux différents mais tous habitués au genre de la comédie musicale.

En partenariat avec l’ALEFPA.

Compagnie la femme et l’homme debout.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs : Abonné 9€ / Normal 15€/ Réduit 13€ / jeune 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20.

EUR.

16 Rue des Thermes Espace Molière

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-13 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD