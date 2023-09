Fête des étudiants 16 place de la Libération Le Puy-en-Velay, 21 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La Fête des étudiants est de retour en ville et au Stade Massot ! Une manifestation entièrement gratuite qui permet aux jeunes d’avoir un premier contact avec les étudiants des autres formations, et de fêter tous ensemble cette nouvelle rentrée..

2023-09-21

16 place de la Libération stade Massot

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Fête des étudiants is back in town and at the Stade Massot! This free event gives young people the chance to make first contact with students from other courses, and to celebrate the new school year together.

La Fête des étudiants vuelve a la ciudad y al Stade Massot Este evento gratuito ofrece a los jóvenes la oportunidad de establecer un primer contacto con estudiantes de otros cursos y celebrar juntos el inicio del nuevo curso académico.

Die Fête des étudiants ist wieder in der Stadt und im Stade Massot! Eine völlig kostenlose Veranstaltung, die jungen Leuten die Möglichkeit bietet, einen ersten Kontakt mit Studenten anderer Studiengänge herzustellen und alle zusammen den neuen Studienbeginn zu feiern.

