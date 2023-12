Atelier Cosmétique naturelle 16 bis Rue Jules Guesde Aureilhan Catégories d’Évènement: Aureilhan

Début : 2024-06-19 18:45:00

fin : 2024-06-19 20:45:00 Préparez l’arrivée des moustiques, fabriquez votre onguent apaisant pour les piqûres (moustiques, ortie etc…).

Préparez l'arrivée des moustiques, fabriquez votre onguent apaisant pour les piqûres (moustiques, ortie etc…)

Places limitées et inscriptions obligatoires

Places limitées et inscriptions obligatoires EUR.

16 bis Rue Jules Guesde AUREILHAN

Aureilhan 65800 Hautes-Pyrénées Occitanie

