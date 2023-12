Casse-Noisette 16 Avenue Jean Monnet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Casse-Noisette 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 21 novembre 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-21 20:00:00

fin : 2024-11-21 Découvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski ! Franceconcert est fier de présenter « Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre » dans une nouvelle production originale. Faites l’expérience de cet incontournable du ballet en 2024 et 2025 ! Dans ce conte de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Grand ballet en deux actes. Ce spectacle reste sans aucun doute l’un des ballets les plus joués au monde. La célèbre musique de Tchaïkovski interprétée par l’orchestre, ainsi que la virtuosité des danseurs, toutes deux sublimées par des décors et des costumes époustouflants, feront voyager petits et grands. Retrouvez toute la beauté de cette merveille, idéale pour la période de Noël. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

Découvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski ! Franceconcert est fier de présenter « Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre » dans une nouvelle production originale. Faites l’expérience de cet incontournable du ballet en 2024 et 2025 ! Dans ce conte de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Grand ballet en deux actes. Ce spectacle reste sans aucun doute l’un des ballets les plus joués au monde. La célèbre musique de Tchaïkovski interprétée par l’orchestre, ainsi que la virtuosité des danseurs, toutes deux sublimées par des décors et des costumes époustouflants, feront voyager petits et grands. Retrouvez toute la beauté de cette merveille, idéale pour la période de Noël. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges.

Découvrez la magie de Noël avec le chef d’œuvre atemporel de Tchaïkovski ! Franceconcert est fier de présenter « Casse-Noisette, Le Ballet et L’Orchestre » dans une nouvelle production originale. Faites l’expérience de cet incontournable du ballet en 2024 et 2025 ! Dans ce conte de Noël, la jeune Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de petit bonhomme. Grand ballet en deux actes. Ce spectacle reste sans aucun doute l’un des ballets les plus joués au monde. La célèbre musique de Tchaïkovski interprétée par l’orchestre, ainsi que la virtuosité des danseurs, toutes deux sublimées par des décors et des costumes époustouflants, feront voyager petits et grands. Retrouvez toute la beauté de cette merveille, idéale pour la période de Noël. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges. .

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-24 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87100 Lieu 16 Avenue Jean Monnet Adresse 16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 16 Avenue Jean Monnet Limoges Latitude 45.8623 Longitude 1.2794 latitude longitude 45.8623;1.2794

16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/