Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19 LE SPECTACLE FEEL GOOD DE LA RENTREE 2024 ! Sur scène, 15 chanteurs originaux interprètent leurs célèbres titres et bien d’autres au cœur d’une scénographie époustouflante, mêlant chansons, danses, théâtre et musique Live, STARMUSICAL est né. Sa principale source d’inspiration LES COMEDIES MUSICALES. Orchestré par Claude Cyndecki et Lucy Lee, à qui l’on doit Priscilla Folle du Désert The musical, Stars 80, Flashdance, Les Bodin’s Grandeur nature, STARMUSICAL est une Ode célébrant la riche histoire des comédies musicales qui a marqué le spectacle vivant de ces cinquante dernières années. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

