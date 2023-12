AC/DC Tribute with Symphony Orchestra 16 Avenue Jean Monnet Limoges, 17 avril 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 20:00:00

fin : 2024-04-17

AC/DC Tribite Show “Highway to Symphony” with Symphony Orchestra Entendre les chansons du mythique AC/DC lors d’un concert live – voilà le rêve de bien des amateurs du rock ! «Highway to Symphony», c’est un spectacle qui transforme les songes en réalité !

Il s’agit du premier et unique concert à un orchestre symphonique dédié au célèbre groupe AC/DC, avec la participation d’artistes qui ont été invités rien que pour cela : de Jack Frost (la meilleure voix de Bon Scott) et du groupe “The Jack”. Ce spectacle n’aura pas d’égal !

Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 Avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Limoges Métropole