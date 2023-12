La Pat’ Patrouille 16 Avenue Jean Monnet Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

fin : 2024-04-14 La Pat’ Patrouille est de retour avec un tout nouveau spectacle ! « En avant les pirates » met en scène tous les personnages du célèbre dessin animé pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! La petite bande est de retour et compte mouiller l’ancre dans votre ville.

Dans Pat’ Patrouille, le spectacle ! “En avant les Pirates”, la maire Goodway met tout en place pour la grande fête de la Journée des pirates à Adventure Bay. Lorsque le Capitaine Turbot tombe dans une caverne sombre et mystérieuse, c’est la Pat’ Patrouille qui vient à la rescousse ! Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky et Zuma sauvent le Capitaine Turbot et découvrent une carte au trésor secrète de pirate qui les entraîne dans une aventure épique. Billetteries :

En ligne : site du Zenith.

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

