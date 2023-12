Le Lac des Cygnes 16 avenue Jean Monnet Limoges, 11 avril 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11

Chef-d’œuvre intemporel du ballet classique, le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2024.

Dans une toute nouvelle tournée française et européenne, retrouvez l’amour romanesque d’une princesse-cygne et de son prince sous de somptueux décors et d’étincelants costumes dans cette dernière production inédite.

Ce ballet nous plonge dans l’histoire féérique du Prince Siegfried et de la Princesse Odette.

Celle-ci est victime du célèbre maléfice du magicien Rothbart: elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit.

Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur.

Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise ?

Billetteries :

Zenith (en ligne).

Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

.

16 avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



