Gospel pour 100 voix 16 avenue Jean Monnet Limoges, 5 avril 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être electionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…

Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel – Gospel pour 100 Voix » a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain Got Talent » en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de coeur du jury lors de la finale 2016.

Billetterie :

Zenith (en ligne)

Points de vente : Box Office, Fnac, Cultura, Leclerc Limoges..

16 avenue Jean Monnet Zénith Limoges Métropole

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



